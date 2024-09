FGTS: É o fim do saque-aniversário? Entenda medida

Veja mais detalhes sobre o projeto que pretende acabar com o saque-aniversário do FGTS Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que pretende encaminhar ao Congresso uma medida para encerrar a modalidade de saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A possibilidade foi apresentada em um evento para comemorar os 58 anos do benefício social, em Brasília, na última quinta-feira, 12. Confira mais detalhes abaixo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Como funciona a proposta de acabar com o saque-aniversário? A medida, segundo Marinho, é finalizar o saque-aniversário e criar uma modalidade de crédito consignado para trabalhadores, de forma que o empregador não mais tenha de autorizar o trabalhador a contrair esse crédito.

O ministro afirmou que a missão da pasta é "resgatar o FGTS, tal como é constituído para a proteção do trabalhador", além do Fundo de Investimento em infraestrutura e educação. De acordo com ele, é importante garantir que o FGTS continue "vigoroso" para estimular o crescimento. Também, Luiz reforça que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deu aval para enviar um projeto de lei ao Congresso ainda neste semestre.

Como funciona o saque-aniversário? Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário. Em troca, o trabalhador não poderá sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, apenas a multa rescisória. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente.

Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. A adesão a esse tipo de modalidade é voluntária e pode ser feita por meio do aplicativo oficial do FGTS, disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS. O processo também pode ser feito nas agências do banco. Se quiser receber o dinheiro no mesmo ano, o trabalhador deverá optar pelo saque-aniversário até o último dia do mês de nascimento.