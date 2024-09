Cenário fiscal dificulta volume maior de recursos na depreciação acelerada, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 13, que o ideal seria disponibilizar um maior volume de recursos para a política da depreciação acelerada, que tem R$ 3,4 bilhões garantidos no orçamento para 2024 e 2025. Ele reconheceu, contudo, que o cenário fiscal torna essa tarefa mais difícil.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), por sua vez, buscará ampliar o programa para a segunda fase, como já vem mostrando o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o que vai depender da disponibilidade financeira. Embora o governo não abra mão de mais impostos com a depreciação acelerada, o instrumento impacta no fluxo de tributos que entram na conta do Tesouro, lembrou Alckmin.

O vice-presidente lembrou também de um estudo do Bradesco que aponta que o programa pode fazer com que o investimento da indústria cresça R$ 20 bilhões. Na depreciação acelerada - ou superacelerada, nesse caso, por concentrar o benefício em apenas dois anos, 2024 e 2025 -, o governo permite que empresas antecipem o abatimento de impostos a que têm direito em razão da depreciação de um bem de capital.