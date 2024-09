Ceará é o 3º do Nordeste no número de carteiras assinadas no setor privado

Setor de serviços foi o que mais emprega no Estado, com 631.978 casteiras assinadas Crédito: Samuel Setubal

O estoque de vínculos trabalhistas no setor privado do Ceará foi o terceiro maior dentre os estados do Nordeste, com 1.292.485, atrás apenas da Bahia (1.917.760) e de Pernambuco (1.354.381). O montante representou um aumento de 59.190 vínculos ou de 4,8% em comparação com o ano anterior. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

De acordo com o titular em exercício da Secretaria do Trabalho do Estado, Renan Ridley, o resultado reflete a expansão econômica do Ceará, que é “ um dos estados que mais têm crescido economicamente”. “Registramos uma elevação de 5,26% no primeiro trimestre de 2024 em comparação ao primeiro trimestre de 2023. Desta forma, acreditamos que conquistaremos números ainda melhores no fim deste ano”, comenta. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2023 e foram divulgados com antecipação, na quinta-feira, 12, em Brasília, pelo ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho.

Já no que se refere aos setores de trabalho, o que mais emprega os cearenses é o de serviços, com 631.978 vínculos, seguido pelo comércio, com 280.034 e indústria, com 271.487. Neste contexto, considerando serviços, o destaque ficou por conta do subsetor informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com o estoque de 333.708 carteiras de trabalho assinadas. Na indústria, observa-se a forte participação dos subsetores calçadista (66.355), seguida de fabricação de produtos alimentícios (41.948) e vestuário e acessórios (41.172).

A respeito da remuneração média, os salários dos trabalhadores do Estado, em 2023, foram cerca de 3,5% maiores do que em 2022, passando de R$ 2.430,18 para R$ 2.515,81. A relação também apresenta o salário médio por setor. Confira: Serviços: R$ 2.791,9



Construção: R$ 2.459,21



Indústria: R$ 2.453,38



Comércio: R$ 2.027,79



Agropecuária: R$ 1.952,45 Cenário Nacional No Brasil, os cinco principais setores econômicos registraram crescimento dos vínculos formais, com a criação de 1.511.203 postos de trabalho.