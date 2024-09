Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com foco voltado ao Fed e fortalecimento do iene

Por André Marinho*

São Paulo, 13/09/2024 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com as atenções dos mercados globais já voltadas para a decisão do Federal Reserve (Fed) na semana que vem, após uma bateria de indicadores de inflação nos Estados Unidos apontar cenário ainda incerto.

Durante a madrugada, as chances de o banco central americano abrir o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 50 pontos-base cresceram, em meio a uma série especulações. Uma reportagem do The Wall Street Journal mostrou que o debate sobre a dimensão do primeiro ajuste ainda está "aberto" no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglêS).