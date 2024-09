Setores cearenses temem impacto da reoneração gradual da folha de pagamentos

De acordo com o projeto de lei aprovado pelo Congresso e enviado à sanção, no período de 2025 a 2027, haverá a redução gradual da alíquota sobre a receita bruta e o aumento gradual da alíquota sobre a folha. De 2028 em diante, voltam os 20% incidentes sobre a folha e fica extinta aquela sobre a receita bruta.

É o que projeta Mayke Alexandre, executivo estratégico do Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas no Ceará (Sindconfecções-CE).

Cerca de 50% das empresas que fazem parte do setor de confecções do Ceará não pensam em aderir à nova fase da desoneração da folha de pagamento .

Porém, as empresas que optarem por contribuir ao INSS dessa forma deverão, a partir de 1º de janeiro de 2025 e até 31 de dezembro de 2027, firmar termo de compromisso para manter, ao longo de cada ano, quantidade média de empregados igual ou superior a 75% da média do ano imediatamente anterior.

A todo caso, durante esses anos, as alíquotas incidentes sobre a folha de salários não atingirão os pagamentos do 13º salário.

Ele reforça a posição exemplificando que no segundo semestre do ano, tradicionalmente, existem muitas contratações para o período devido à demanda, porém, este é um fenômeno sazonal.

Em relação à mão-de-obra, o custo depende do tipo de material trabalho. Se for um tecido mais simples, o valor varia de 30% a 40%.

Apesar do impacto maior ser sobre a quantidade de funcionários e o setor buscar tecnologias para diminuir o custo na folha, Mayke destaca para peças que são produzidas com o trabalho manual, como o bordado.

"Se for peças mais trabalhadas, vestidos mais bordados, peças mais sofisticadas, ela pode chegar até 50% do valor de custo".

Para o segundo semestre do ano, Alexandre projeta uma venda e produção de 15% superior em comparação com a do ano passado, relacionado com a taxação das compras internacionais. Entretanto, o cenário ainda não se torna favorável para o setor.

"Mesmo com esse crescimento de vendas, não foi suficiente. Porque eu tô falando de 15%, então quando a gente pega 15% de vendas, quando a gente joga aí 8%, 9% de inflação ao ano e ainda mais 27% na folha de pagamento, esse crescimento mesmo com a questão da taxação da Shopee, ainda não foi suficiente para pelo menos metade dos nossos associados".

Por fim, o executivo estratégico classificou a medida como um "prêmio de consolo" para o empresariado.