Questão de metodologia do BC no PL da desoneração ficou bem resolvida, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o problema metodológico apontado pelo Banco Central no projeto de lei que compensa a desoneração da folha de pagamentos "ficou bem resolvido". O texto-base da medida foi aprovado no final da noite desta quarta-feira, 11, pela Câmara, mas os destaques ainda têm de ser votados.

"Nós construímos uma redação que nos parece atender à demanda do Banco Central e, ao mesmo tempo, atender o desejo do Senado de compensar", disse Haddad nesta quinta, 12, no programa "Bom dia, ministro", da EBC.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o BC havia enviado uma nota técnica às lideranças da Câmara apontando que o registro de recursos esquecidos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) estaria em "flagrante desacordo" com a metodologia de contabilização usada nas estatísticas fiscais.