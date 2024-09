Para Lagarde, riscos para o crescimento econômico Europeu permanecem inclinados para baixo

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reiterou nesta quinta-feira, 12, que os riscos para o crescimento econômico da zona do euro permanecem enviesados para baixo. Em coletiva de imprensa após decisão de juros, Lagarde explicou que a demanda mais fraca por exportações deve seguir pesando na atividade, diante do enfraquecimento da economia global e da escalada de tensões comerciais.

Ela acrescentou que as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza representam fontes de incertezas geopolíticas. "Isso pode fazer com que empresas e famílias fiquem menos confiantes sobre o futuro e o comércio global seja interrompido", comentou ela, que também vê efeito defasado do aperto monetário do BCE.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A banqueira central disse ainda que a desaceleração econômica da Alemanha já era esperada pela equipe do BCE.