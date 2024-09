Para Fitch, ajuste fiscal e estabilização da dívida podem contribuir para melhora de rating

A consolidação fiscal e a estabilização da dívida podem contribuir para uma ação positiva de rating no Brasil, segundo Shelly Shetty, diretora-gerente de Títulos Soberanos da Fitch Ratings. Contudo, a diretora destaca que o déficit fiscal no Brasil permanece muito elevado e alimenta incertezas.

Shetty diz, ainda, que houve "algumas decepções" nas tentativas de medidas de arrecadação do governo, enquanto os gastos do País sobem forte e elevam as incertezas fiscais.

A economia está crescendo em torno de 3%, mas ainda há discussões em torno da "linha de base fiscal", diz.