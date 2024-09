Oitava previsão da safra cearense fecha em 638,6 mil toneladas para 2024

Previsão de safra para o Ceará cresce em relação a 2023 Crédito: Wenderson Araujo/CNA

Na oitava previsão da safra agrícola cearense para 2024, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou estimativa de fechar o ano com 638.681 toneladas para cereais, leguminosas e oleaginosas, grupo que é composto por 25 produtos. Os dados revelados nesta quinta-feira, 12 de setembro, do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) referente ao período de 16 de julho a 15 de agosto deste ano, mostram que a previsão ficou 9,38% menor do que a informada no mês anterior (704.821 t). Porém, ficou 16,34% acima da primeira expectativa dita neste ano (548.974 t) e foi ainda 32,11% maior ante a safra de grãos efetivamente obtida em 2023 (483.443t).

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No grupo de frutas frescas, com 44 itens, a produção esperada para 2024 é de 1.885.517 toneladas. O número é apenas 1,43% maior em relação ao mês anterior (1.858.902 t), 6,49% frente à primeira expectativa (1.770.523 t) e 21,13% à de 2023 (1.556.617 t). O IBGE traz também frutas secas, com três produtos. A estimativa no mês de agosto foi fechar o ano em 90.025 toneladas, numa elevação de 6,43% em relação ao mês anterior (84.585 t), 22,92% comparando-se à primeira expectativa (73.237 t) e de 42,32% versus 2023 (63.256 t).

Já quando se olha para frutos com rendimento expresso em mil frutos, composto por seis itens, a perspectiva é fechar o ano em 568.637 mil frutos, com aumento de 9,38% ante a previsão que tinha sido realizada no mês anterior (519.859 mil frutos). Ainda um crescimento de 11,55% comparando-se à primeira expectativa (509.748 t) e de 9,28% em relação à safra obtida em 2023 (520.365 mil frutos). Formado por seis produtos, tubérculos e raízes agora têm previsão de produção de 983.886 toneladas, ou seja, pequena alta de 3,47% frente ao registrado no período anterior (950.934 t).

Ante o primeiro prognóstico do ano a alta foi de 12,80%, pois se imaginavam 872.217 t. E na análise da safra obtida no ano passado (891.499 t) o aumento seria de 10,36%. A pesquisa mostra que na horticultura, grupo de 11 itens, a expectativa de produção para 2024 é de 402.009 toneladas, representando redução de 0,03%. Comparado à expectativa de produção, o mês anterior (402.124 t) teve aumento de 0,54% quando se observa junho (399.849 t) e de 4,32% em relação à safra obtida em 2023 (385.352 t).