Na contramão de NY, Ibovespa cai 0,48%, aos 134 mil pontos

Em dia de forte recuperação para o minério de ferro na Ásia - em alta de cerca de 2,5% em Cingapura e de quase 4% em Dalian, na China, com ambos os principais contratos ainda abaixo de US$ 100 por tonelada -, Vale ON, a ação de maior peso no Ibovespa, subiu 0,90%, em sentido contrário ao das demais blue chips.

Nesta quinta, o índice da B3 foi dos 133.591,04 aos 134.776,87 pontos, saindo de abertura aos 134.676,60 e finalizando aos 134.029,43 pontos. Fraco, o giro financeiro ficou em R$ 16,7 bilhões. Na semana, o Ibovespa cede 0,40% e, no mês, perde 1,45% - no ano, virou nesta quinta para o negativo (-0,12%).

Sem conseguir acompanhar a direção do petróleo na sessão - em alta em torno ou acima de 2% para o Brent e o WTI com a atenção ainda voltada à passagem do furacão Francine pelo Golfo do México, o que deve afetar a oferta na região em meio à suspensão da produção -, Petrobras ON e PN caíram, respectivamente, 1,17% e 1,13%.

"Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), o consumo global de petróleo aumentou em apenas 800 mil barris por dia no primeiro semestre de 2024, o equivalente a um terço do crescimento observado no mesmo período de 2023. Trata-se do menor ritmo de expansão desde o colapso da demanda durante a pandemia de 2020", aponta em nota a Guide Investimentos, em que destaca a recente recuperação observada nos preços da commodity, que recoloca o Brent acima do limiar de US$ 70.

Entre os grandes bancos, as perdas nesta quinta-feira ficaram entre 0,45% (Bradesco PN) e 1,12% (Banco do Brasil ON). Na ponta ganhadora do Ibovespa, destaque para Natura (+3,65%), CSN Mineração (+3,27%) e Raízen (+2,34%). No lado oposto, Brava (-5,06%), Hypera (-3,01%) e CVC (-2,67%).