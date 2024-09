Haddad: Lula deve decidir sobre isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil no futuro próximo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (12) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai decidir em breve sobre um projeto para garantir a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, uma das suas promessas de campanha. O objetivo do mandatário, ele disse, é chegar a essa isenção em 2026.

"O presidente encomendou da área da Fazenda estudos que permitissem chegar no último ano do seu governo à cifra de R$ 5 mil, e nós apresentamos para ele alguns cenários", relatou Haddad, no programa "Bom dia, ministro", da EBC. "Nós temos um tempo relativamente longo para aprovar a medida, e os cenários todos preveem a possibilidade de cumprimento dessa proposta."

Segundo Haddad, Lula ainda deve conversar com outros ministros sobre as propostas quando achar "conveniente", mas já considerou que pelo menos um dos caminhos oferecidos é "promissor do ponto de vista econômico e político." O ministro da Casa Civil, Rui Costa, está a par dos projetos desenhados pela Fazenda, ele disse.