EUA têm déficit de US$ 1,9 trilhão em 11 meses até agosto, aponta relatório do Tesouro

Os Estados Unidos tomaram emprestado US$ 1,9 trilhão nos 11 meses do ano fiscal de 2024 até agosto. O montante incluiu um déficit de US$ 380 bilhões apenas em agosto, de acordo com o último relatório mensal do Departamento do Tesouro.

"Ainda estamos há um mês do fim do ano fiscal, mas com base nos números de hoje, sabemos que este ano será considerado um fracasso fiscal. O mês de agosto registrou um enorme volume de empréstimos de US$ 380 bilhões e, nesse ano fiscal, foram emprestados US$ 6 bilhões por dia", disse a presidente do Comitê para um Orçamento Federal Responsável, Maya MacGuineas.