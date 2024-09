Vale inicia operações a úmido do projeto Vargem Grande 1, em Minas Gerais

A Vale informou nesta quarta-feira, 11, que iniciou o comissionamento do Projeto Vargem Grande 1 a úmido, com capacidade de retomar aproximadamente 15 milhões de toneladas por ano (Mtpa) de produção de minério de ferro no complexo Vargem Grande, em Minas Gerais.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que a Usina de VGR1 operava a umidade natural desde 2019 em função da indisponibilidade de captação de água e disposição na barragem de Vargem Grande, que se encontra em processo de descaracterização.

Segundo a Vale, o Projeto consiste na adequação do circuito hídrico e na execução do sistema de contenção de resíduos de VGR1, incluindo a implementação de novos ativos, o que permite a retomada das operações de concentração a úmido. Como resultado, é esperada a melhora da qualidade média do site em 2% de ferro contido, aproximadamente.