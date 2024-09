Receita Federal reforça que não existe taxa para tirar CPF

A Receita Federal emitiu um alerta nesta quarta-feira, 11, reforçando que não existe taxa nem a contratação de terceiros para a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

A notificação foi feita após relatos de pessoas estarem cobrando indevidamente por serviços de inscrição no CPF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a Receita Federal, a inscrição pode ser feita presencialmente em unidade do órgão, em um dos mais de 1,1 mil Pontos de Atendimento Virtual (PAV) ou por e-mail, conforme as orientações disponíveis no site oficial.