Planalto confirma R$ 186,6 bi em recursos públicos e privados para transformação digital

A iniciativa privada vai anunciar nesta quarta-feira, 11, investimentos que somam R$ 85,7 bilhões em ações relacionadas à indústria e à transformação digital entre 2024 e 2035. Os recursos na área se juntam a R$ 42,2 bilhões já alocados pelo setor público, de acordo com o governo, e outros R$ 58,7 bilhões que serão direcionados a partir de agora.

As divulgações serão feitas em evento no Palácio do Planalto, com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que antecipou o anúncio ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Os números representam R$ 186,6 bilhões em recursos públicos e privados.

De acordo com o Palácio do Planalto, o investimento do setor produtivo, que envolve ações de infraestrutura, aquisição de máquinas, P&D, novas plantas e diversificação do parque tecnológico, entre outros projetos, será apresentado por associações que representam empresas do setor de semicondutores e alta tecnologia - Abinee, Abisemi e P&D Brasil - e pela Amazon Web Services.