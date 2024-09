Investigação conclui que dirigente do Fed desrespeitou regras de investimento

De acordo com o documento, Bostic não violou essas regras para fazer transações com base em informações privilegiadas.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, violou uma série de regras do BC dos Estados Unidos que define a maneira como os banqueiros centrais do país podem investir, segundo uma investigação do Escritório do Inspetor Geral do Fed, Mark Bialek.

As violações de períodos de silêncio, de acordo com Bialek, foram "inúmeras". Além disso, ele rompeu a regra de pré-compensação comercial do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em duas instâncias, quando ele não executou negociações de acordo com o que havia declarado.

Entre 2017 e 2020, Bostic não relatou transações de títulos de acordo com os formulários de divulgação financeira do Fed.

Outras inconsistências foram encontradas entre 2021 e 2022, quando ele manteve participação em títulos do Tesouro americano acima do limite estabelecido para dirigentes do Fed, de US$ 50 mil.