IBGE: grande empresa participante da PMS comunicou que estava informando receitas subestimadas

A mudança na comunicação de receitas subestimadas por uma grande empresa informante da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) ajudou a elevar o resultado apurado para o setor em julho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume de serviços prestados no País cresceu 1,2% em julho ante junho, tendo como principal contribuição o avanço de 4,2% registrado pelo segmento de serviços profissionais, administrativos e complementares.

"Uma grande empresa da PMS chegou e falou: as receitas que eu estava informando a vocês estavam subestimadas, o valor correto é esse", explicou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, acrescentando que o novo montante é "muito maior" do que o que vinha sendo comunicado.