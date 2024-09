Equipe vai ajustar projeção sobre voto de qualidade do Carf em próximo relatório, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 11, que a equipe econômica vai ajustar no 4º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas a projeção com o que deve ser arrecadado com o retorno do voto de qualidade do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf). No início do ano, o governo previu que conseguiria levantar cerca de R$ 55 bilhões com as condições especiais de pagamento, mas, como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), só conseguiu arrecadar R$ 83,4 milhões, em valores até 6 de agosto.

Ele reconheceu que o processo de entrada das receitas não tem sido simples, o que levará o governo a mexer nas projeções do relatório que será divulgado ainda neste mês. Segundo Haddad, esse tópico também será endereçado na reunião com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU). Haddad inicialmente não estava previsto para participar do encontro, marcado para as 17h, mas disse que irá especialmente para explicar as questões envolvendo a desoneração da folha de pagamentos.

"Obviamente que a retomada do Carf, depois de três anos parados, não foi uma coisa simples. Foi uma coisa complexa. Está exigindo uma investida, foi um esforço muito grande para conseguir processar os cálculos a tempo do contribuinte poder pagar. Porque o julgamento é uma etapa do processo. Depois do julgamento tem todo um trâmite de validação de cálculos para fim de pagamento. Isso não tem sido simples", disse.