Dólar recua com consolidação de aposta em corte de 0,25 ponto porcentual nos juros dos EUA

O mercado brasileiro de câmbio mantém o dólar em baixa na manhã desta quarta-feira, 11, assim como ocorre ante a maioria das divisas de países emergentes e exportadores de commodities. Segundo analistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o resultado essencialmente dentro do esperado do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos consolidou a aposta em um corte de 0,25 ponto porcentual nos juros norte-americanos, o que reduziu parte das especulações em torno da reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

No Brasil, a alta de 1,2% no volume de serviços prestados em julho superou as estimativas mais otimistas, que apontavam aumento de 1,1%. Com o segmento de serviços forte, também fica reforçada a aposta em elevação dos juros no Brasil, na contramão da política monetária americana.

Assim, o mercado vê à frente um quadro de aumento do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, o que favorece o ingresso de recursos ao País - e a queda do dólar.