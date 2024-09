Opep mantém projeções para oferta de combustíveis do Brasil, mas eleva previsão do PIB em 2024

A produção brasileira de petróleo bruto caiu 60 mil bpd em julho, à média de 3,3 milhões de bpd, abaixo do esperado, segundo a Opep, graças à "manutenção extensiva e problemas operacionais". Já a produção total de combustíveis líquidos recuou 70 mil bpd em junho, ainda em uma média de 4,2 milhões de bpd. Contudo, o cartel destaca que a produção total está 150 mil bpd menor em uma base de comparação anual.

PIB

Em relação ao PIB, o cartel prevê que o Brasil crescerá 2,2% neste ano, avanço ante o 1,8% do relatório anterior. No cenário do Opep, o BC do Brasil deve retomar o ciclo de relaxamento monetário em setembro, o que, junto com a força do setor de serviços, deve impulsionar o crescimento econômico no segundo semestre.