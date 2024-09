Governo trabalha para concluir desoneração até a quarta-feira na Câmara, diz Padilha

"Acho que tem sinalizações já da Câmara dos Deputados em concluir (a votação), porque é um tema que interessa muito ao conjunto dos municípios brasileiros, tem um apelo muito forte junto à Câmara dos Deputados. Interessa aos setores econômicos e interessa à economia como um todo, porque dentro do relatório tem medidas que reforçam legalmente as ações que o governo está fazendo para reduzir despesas", disse Padilha após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e líderes do governo no Congresso.

Padilha reiterou que a segunda prioridade do governo na Câmara é votar o projeto de lei complementar que prevê renegociação das dívidas dos Estados com a União. Na terça, os deputados também aprovaram um requerimento de urgência para essa matéria. Além disso, o ministro disse que a apreciação do projeto de lei do combustível do futuro também está na lista do Poder Executivo.

No Senado, o ministro disse que a prioridade é votar o projeto de lei do Programa Acredita, que libera crédito para microempresas e microempreendedores individuais (MEIs), além das medidas de apoio ao Rio Grande do Sul. Ele também reforçou que o governo dará continuidade às tratativas em torno da regulamentação da reforma tributária.