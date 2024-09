Correção: Petróleo fecha em queda de 4%, limitado por projeção da Opep de queda na demanda

A matéria publicada anteriormente continha um erro no crédito de uma fonte. A justificativa sobre o comportamento do petróleo foi feita por Bruno Cordeiro, que é analista de Inteligência de Mercado para Petróleo da StoneX. O crédito do texto anterior havia sido dado a analistas da Moody's de maneira errada. Segue a versão correta abaixo.

O petróleo recuou mais de 4% nesta terça-feira, 10, após o relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) indicar uma desaceleração da demanda de alguns países, especialmente a China.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 4,31% (US$ 2,96), a US$ 65,75 o barril - o menor nível desde março de 2023 -, enquanto o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve perdas de 3,69% (US$ 2,65), a US$ 69,19 o barril, alcançando o menor nível desde dezembro de 2021.