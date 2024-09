Bolsas de NY ficam sem direção única, com Dow Jones pressionado por bancos e petroleiras

Guidances menos otimistas por parte dos bancos e possíveis mudanças regulatórias no setor derrubaram as ações de gigantes como J.P. Morgan e Goldman Sachs nesta terça-feira, 10. Adicionalmente, o recuo de mais de 3% no petróleo na sessão, diante de projeções de demanda mais fracas, decretou o recuo de grandes petroleiras. Assim, o Dow Jones fechou em baixa. No entanto, o efeito em S&P 500 e Nasdaq foi limitado, conforme ações de tecnologia mostraram ganhos robustos.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,23%, aos 40.736,96 pontos. O S&P 500 subiu 0,45%, encerrando em 5.495,52 pontos e o Nasdaq marcou alta de 0,84%, aos 17.025,88 pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As bolsas de Nova York oscilaram na sessão e chegaram a ter viés majoritariamente negativo, após o presidente e COO do JPMorgan, Daniel Pinto, afirmar que os investidores estavam subestimando quanto o banco gastaria à frente e superestimando o quanto ganharia em juros. Na mesma linha, o Bank of America afirmou que os resultados de investment banking serão menores do que alguns analistas de Wall Street esperavam.