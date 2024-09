Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com ganhos na China após dados da balança comercial

Por André Marinho*

São Paulo, 10/09/2024 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta terça-feira, com ganhos nos mercados chineses após a divulgação de dados divergentes da balança comercial do país. As demais praças computaram perdas no pregão, enquanto investidores seguem no aguardado de dados de inflação nos EUA que podem fornecer mais clareza sobre os planos do Federal Reserve (Fed).

As importações na China subiram 0,5% na comparação anual de agosto, em ritmo mais lento do que esperavam analistas consultados pela FactSet. Por outro lado, as exportações ganharam força e saltaram 8,7% no mês passado.