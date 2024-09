Com Petrobras, Ibovespa inicia semana em alta de 0,12%, a 134,7 mil pontos

Após perda de 1,41% na sexta-feira - maior queda desde 7 de junho -, o Ibovespa mostrou leve retomada nesta abertura de semana, favorecido pelo avanço do minério na China e, em especial, pela alta na casa de 1% para o petróleo em Londres e Nova York, vindo a commodity de perdas nas quatro sessões anteriores. Assim, com apoio das ações de grandes bancos e de Petrobras (ON +1,34%, PN +1,09%) -, o índice subiu 0,12% nesta segunda-feira, 9, aos 134.737,21 pontos, entre mínima de 134.399,45 e máxima de 135.249,97 na sessão, em que saiu de abertura a 134.574,01 pontos. Fraco, o giro ficou em R$ 16,1 bilhões nesta segunda-feira. No mês, o Ibovespa cede 0,93% - no ano, sobe 0,41%. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além de Petrobras, o início de semana foi positivo também para as ações de grandes bancos, com destaque para Itaú (PN +0,97%) e Banco do Brasil (ON +1,25%, na máxima do dia no fechamento). Na ponta ganhadora do Ibovespa nesta segunda-feira, Ultrapar (+3,34%), MRV (+2,66%) e Metalúrgica Gerdau (+2,19%). No lado oposto, Azul (-8,33%), CVC (-4,74%) e CSN Mineração (-4,37%).

Dando apoio ao Ibovespa nesta abertura de semana, o petróleo mostrou correção nesta segunda-feira, após o forte tombo da semana passada, movido para cima nesta segunda-feira pela possibilidade de petrolíferas americanas interromperem parte da produção, à medida que uma tempestade se aproxima da região de Louisiana, nos EUA. "Vale ao fim, estável, sem variação na sessão e Petrobras mostraram força desde o começo do dia, acompanhando as preços das commodities, em dia de alta amena para os grandes bancos e de estabilização para o dólar no fechamento, baixa de 0,15%, a R$ 5,5817. O Ibovespa ficou de lado na sessão, pela agenda esvaziada, com poucos drivers disponíveis, hoje, para puxar o mercado", diz Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos. A semana antecede as decisões sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil, no próximo dia 18, e reserva novos dados sobre a inflação no varejo e no atacado, nos EUA.