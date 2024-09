Bolsas de NY fecham com ganhos após pressão no início de setembro

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 9, em movimento lido pelo mercado financeiro como recuperação técnica depois de os índices ficarem pressionados na primeira semana de setembro. O desempenho da economia dos Estados Unidos e o tamanho do ciclo de afrouxamento monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) seguem no radar.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,20%, aos 40.829,59 pontos. O S&P 500 subiu 1,16%, encerrando em 5.471,05 pontos e o Nasdaq marcou alta de 1,16%, aos 16.884,60 pontos.

Mesmo sem grandes mudanças no cenário macro, as bolsas de Nova York se apoiaram em movimento de "compra na baixa" para avançar nesta segunda-feira.