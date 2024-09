Bolsas da Europa buscam recompor perdas pós-payroll, na abertura de semana marcada por BCE

Por André Marinho São Paulo, 09/09/2024 - As bolsas da Europa buscam recuperação nesta manhã, após o relatório payroll apontar criação de empregos aquém das projeções nos Estados Unidos e induzir forte liquidação de ações globalmente na sexta-feira. A agenda econômica esvaziada no exterior mantém investidores na expectativa pelos eventos de uma semana que promete mais um provável corte de juros do Banco Central Europeu (BCE). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,79%, a 510,58 pontos, depois de computar a mais forte desvalorização semanal desde outubro de 2023, de acordo com a Reuters .

Os mercados ocidentais se descolaram dos asiáticos e amanheceram em clima de retomada, após a recepção ao payroll. A criação de empregos acelerou em agosto, mas frustrou as previsões de analistas e foi acompanhada de revisões negativas dos meses anteriores. Na esteira, investidores reforçaram a aposta de que o Federal Reserve (Fed) abrirá o ciclo de relaxamento monetário com uma redução de 25 pontos-base nos juros na semana que vem. Na quarta-feira, 11, a leitura de agosto da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA pode fornecer mais pistas sobre a dimensão da primeira tesourada na taxa básica desde a pandemia. Antes do desfecho do Fed, no entanto, o BCE deve entregar o segundo corte consecutivo de juros na quinta-feira, 12, após o CPI na zona do euro ter desacelerado ao menor nível desde meados de 2021.