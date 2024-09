STF volta a julgar contrato intermitente em Plenário Virtual; entenda

O trabalhador intermitente recebe por horas ou dias trabalhados Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai retomar o julgamento sobre a constitucionalidade do contrato de trabalho intermitente nesta sexta-feira, 6. A modalidade foi inserida na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela reforma trabalhista de 2017, no governo Michel Temer (MDB). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os três processos que tratam da questão estavam na pauta desde o fim de agosto, mas não foram chamados para julgamento. À época, uma ação que trata da autonomia do Ministério Público de Contas do Pará teve preferência de julgamento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O julgamento foi suspenso em 2020, quando foi formado placar de 2 votos a 1 pela validade das regras do trabalho intermitente. O relator do caso, ministro Edson Fachin, considerou o modelo de trabalho inconstitucional.