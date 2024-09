Microcrédito do BNB aplicou R$ 2 bilhões na economia cearense

As aplicações referem-se ao período de janeiro a agosto deste ano e representam um crescimento de 10,7% comparado a igual período do ano passado.

O valor é a soma dos três escritórios do programa localizados em Fortaleza , Juazeiro do Norte e Sobral.

O programa de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB) , o Crediamigo , registrou a aplicação de mais de R$ 2 bilhões na economia cearense, que foram desembolsados por meio de mais de 800 mil operações.

Além disso, o resultado da unidade fortalezense mostrou aumento no número de clientes ativos do programa, saltando de 291.146 para 292.034 mil clientes.

O balanço do escritório apresentou mais de 360 mil empréstimos do programa nos primeiros oito meses do ano, apresentando crescimento de 4% no comparativo com o mesmo período de 2023.

Os resultados mostram a ampliação do poder econômico na região, especialmente em Fortaleza, além da perspectiva de crescimento econômico alinhado com sustentabilidade e em parceria com milhares de microempreendedores, afirma Márcio Carneiro, superintendente estadual do BNB no Ceará, em exercício.

"A meta é seguir focado nessa ótica até o fim do ano para cumprirmos a missão do Banco do Nordeste, de transformar vidas positivamente".