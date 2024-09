Mercado amplia precificação de relaxamento agressivo pelo Fed em 2024, após payroll

A precificação de um ciclo agressivo de relaxamento monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) teve um salto, após a divulgação do principal relatório de empregos dos Estados Unidos, conhecido como payroll. O dado apontou geração de empregos mais fraca que o esperado em agosto, além de revisar para baixo a criação de vagas em meses anteriores.

Por volta das 9h45 (de Brasília), a ferramenta de monitoramento do CME Group apontava empate entre as probabilidades de o BC norte-americano começar o ciclo de relaxamento com um corte de 25 pontos-base (50%, de 57% antes do payroll) ou de 50 pontos-base (50%, de 43% antes do payroll).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Investidores também alteraram as apostas para a redução acumulada total em 2024, até dezembro. Após o payroll, a probabilidade de cortes de 125 pontos-base nos juros, ao nível de 4,00% a 4,25%, saltou de 35,1% para 41,3%, se tornando a mais provável. Já a chance de redução acumulada de 100 pontos-base caiu de 39,8% para 32,9% no período, ocupando o segundo lugar.