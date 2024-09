Inadimplência nos lares em São Paulo atinge menor nível em 3 anos, revela FecomercioSP

A taxa de inadimplência na cidade de São Paulo chegou ao menor nível em três anos, aponta a FecomercioSP em levantamento cedido com exclusividade ao Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. De acordo com a federação, 19,2% dos lares paulistanos convivem atualmente com alguma conta em atraso, nível mais baixo desde outubro de 2021.

A imensa maioria dos endividados (87,3%) tem despesas com cartão de crédito, em linha com o que tem acontecido desde o período da pandemia, de acordo com a FecomercioSP. A novidade, no entanto, é que essa proporção tem crescido - em agosto do ano passado a proporção de endividados com despesas no cartão de crédito era de 80,4%.

Modalidades com prazos mais curtos, como o crédito pessoal, também ganharam espaço, enquanto financiamentos de longo prazo e carnês caíram, informa ainda a entidade.