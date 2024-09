Ibovespa cai 1,41% no dia, aos 134,5 mil, e acumula perda de 1,05% na semana

Em Nova York, as perdas nesta primeira semana de setembro se aproximaram de 6%, no caso do Nasdaq, com os dados oficiais sobre o mercado de trabalho nos EUA em agosto, divulgados nesta manhã, tendo contribuído para que os investidores reduzissem a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pise no acelerador e inicie, no próximo dia 18, o ciclo de corte de juros com um ajuste de meio ponto porcentual - as apostas voltam a se avolumar em torno de um corte menor, de 0,25 ponto.

Em queda nesta sexta-feira, 6, de 1,41%, aos 134.572,45 pontos, o Ibovespa acumula perda de 1,05% nesta abertura de setembro, após série de quatro avanços semanais iniciada em 5 de agosto com ganho, naquele primeiro intervalo, de 3,78%, que estendido aos períodos seguintes levaria o índice à atual máxima histórica, aos 137 mil, no fechamento do dia 28.

Vindo de ganhos nos dois dias anteriores, o índice da B3 virou do positivo ao negativo na semana nesta última sessão, com as principais blue chips em baixa na sexta-feira. Vale ON cedeu 1,25% e Petrobras caiu 1,84% (ON) e 1,96% (PN) - em sessão de estável a positiva para o minério na Ásia, mas ainda negativa para o petróleo em Londres e Nova York, com o Brent e o WTI em retração pelo quarto dia. Em Cingapura, as perdas acumuladas pelo minério de ferro foram a 9,5% na semana.

Na B3, entre os grandes bancos, a queda ficou acima do limiar de 1% na sessão, com destaque para Bradesco (ON -1,46%, PN, -1,94%), Banco do Brasil (ON -1,64%) e Itaú (PN -1,41%). Na ponta perdedora do Ibovespa, Azul (-6,33%), 3R Petroleum (-5,57%) e Pão de Açúcar (-4,69%). No lado oposto, CSN Mineração (+4,22%), Braskem (+3,00%) e CSN (+0,61%).

As expectativas para o desempenho das ações no curtíssimo prazo estão mais equilibradas no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Entre os participantes, as previsões de alta e de estabilidade para o Ibovespa na próxima semana têm fatia de 37,50% cada e a de baixa, 25,00%. Na pesquisa anterior, 50,00% esperavam ganhos; 25,00%, variação neutra; e outros 25,00%, queda.