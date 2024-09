Câmara Brasileira da Economia Digital critica taxação das Big Techs

A Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net) disse considerar preocupante a taxação das empresas de tecnologia no Brasil. O governo voltou a tocar no assunto, e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou no final de agosto que a proposta deve ser discutida ainda no segundo semestre deste ano.

Segundo a camara-e.net, a carga tributária das empresas de tecnologia já é, atualmente, maior que a média dos setores.

A entidade cita um estudo da Consultoria LCA de 2021 segundo o qual, "dentre seis comparações propostas, em quatro delas as empresas globais de internet apresentam maior arrecadação como porcentual da Receita Bruta do que as demais empresas da economia".