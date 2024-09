Servidores do Tesouro comparecem à coletiva do Governo Central em 'protesto silencioso'

O auditório do Ministério da Fazenda, tradicionalmente ocupado apenas por jornalistas durante as coletivas de imprensa sobre as divulgações da pasta, ficou cheio com a presença de diversos servidores do Tesouro Nacional, que fizeram uma espécie de protesto silencioso pelas reivindicações da categoria nesta quinta-feira, 5. A manifestação foi classificada pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, como "legítima e respeitosa", e ganhou a atenção do chefe do órgão antes da apresentação sobre os dados do Tesouro registrados em julho.

A divulgação do resultado do Governo Central no mês retrasado aconteceu somente nesta quinta-feira justamente em razão da operação-padrão adotada pelos servidores públicos da carreira de finanças e controle, que ficam lotados na Controladoria-Geral da União (CGU) e no Tesouro Nacional. Tradicionalmente, os dados do Tesouro são apresentados na última semana do mês, referente ao mês anterior.

"A presença dos servidores busca deixar evidente a insatisfação com alguns pontos em relação a essas negociações e de forma legítima trazer à baila esses pleitos e quão importantes são os serviços mostrados pelo Tesouro. Servidores estão aqui de forma legítima e respeitosa fazendo manifestação, e portanto têm meu respeito e admiração", disse Ceron.