Salários no Japão crescem pelo 2º mês consecutivo e fortalecem argumento por mais aperto do BoJ

Os salários no Japão avançaram pelo segundo mês consecutivo em julho, embora tenham desacelerado em relação ao mês anterior, de acordo com dados divulgados pelo ministério do Trabalho do país.

Os salários reais - ajustados pela inflação - cresceram 0,4% em julho ante igual mês do ano passado, após avanço de 1,1% em junho. Embora tenha perdido força, o indicador permaneceu em território positivo após dois anos de perdas consecutivas. Em termos nominais, a alta foi de 3,6% em julho.

Para a Pantheon Macroeconomics, os dados confirmam a visão de que uma espiral salarial e inflacionária positiva está em formação no país asiático, o que tende a fortalecer o argumento em favor do aperto monetário do Banco do Japão (BoJ). A consultoria prevê mais um aumento de 25 pontos-base nos juros antes do fim do ano. *Com informações da Dow Jones Newswires.