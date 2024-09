Especialista diz que IA não substituirá pessoas, mas exigirá rápida adaptação

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-09-2024: Evento Futura Trends no Teatro do Rio Mar palestrante Martha Gabriel (Foto: João Filho Tavares/O Povo) Crédito: João Filho Tavares

“A tecnologia não substitui pessoas, pelo menos não diretamente, ela substitui atividades. Quem substitui pessoas são outras pessoas que utilizam a tecnologia de uma maneira melhor”. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com essa ideia como premissa, a futurista Martha Gabriel, autora de best sellers como “Você, Eu e os Robôs: como se transformar no profissional digital do futuro”, rebateu visões fatalistas quanto o acelerado desenvolvimento da chamada Inteligência Artificial, em palestra ministrada durante o 14º Futura Trends, realizado ontem, no Teatro RioMar, em Fortaleza. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O evento teve como tema “Transformação Digital, Liderança e Inovação Disruptiva: Tecnologias, Talentos e Processos Necessários às Organizações de Sucesso”, ampliando as discussões decorrentes da rápida expansão do uso de ferramentas de Inteligência Artificial ocorrida nos últimos dois anos e que tem o ChatGPT, como um dos maiores símbolos do novo momento tecnológico.