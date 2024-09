Dólar acelera queda junto com retorno de Treasuries após dados fracos da ADP

Investidores aguardam ainda uma série de indicadores de emprego e atividade dos EUA. Também devem orientar os negócios os leilões de LTN e NTN-F em meio à espera dos números do Governo Central, balança comercial de agosto e palestra com o diretor de Política Econômica do Bando Central, Diogo Guillen.

O resultado do Governo Central está no foco dos investidores diante das preocupações com a deterioração das contas públicas. A mediana apontada pela pesquisa do Projeções Broadcast é de um primário negativo em R$ 7,135 bilhões.

Para a balança comercial, a mediana das estimativas do mercado indica superávit comercial de US$ 6,0 bilhões em agosto, após saldo positivo de US$ 7,640 bilhões em julho. As projeções variam de US$ 4,60 bilhões a US$ 6,70 bilhões. Se confirmada a mediana, o superávit da balança em agosto será cerca de 38% menor do que o saldo de igual mês de 2023, de US$ 9,632 bilhões. A queda do volume das exportações deve contribuir para a moderação do saldo comercial em agosto, na comparação com o mesmo período de 2023.

Na agenda americana, estão previstos o relatório sobre criação de empregos no setor privado de agosto, os pedidos semanais de auxílio-desemprego e custo unitário da mão de obra no segundo trimestre (9h30), e os PMIs de serviços da S&PGlobal (10h45) e ISM (11h).