Bolsas de NY perdem fôlego e fecham em queda antes do payroll; Tesla ganha e ajuda Nasdaq

As bolsas de Nova York fecharam sem fôlego nesta quinta-feira, 5, com o Dow Jones e o S&P aprofundando a queda no fim do pregão, e o Nasdaq em alta contida em meio à cautela da espera pelo relatório do payroll, na sexta-feira. A sessão foi marcado por dados abaixo do esperado de emprego nos Estados Unidos e indicadores de atividade acima do consenso. Entre os destaques da sessão, as ações da Nvidia fecharam em alta após relatos de que a empresa negou que recebeu uma intimação de autoridades antitruste. A Tesla subiu em meio ao anúncio de lançamento sistema de direção automático em outros mercados.

O índice Dow Jones caiu 0,54%, aos 40.755,75 pontos. O S&P 500 retrocedeu 0,30%, aos 5.503,41 pontos. O Nasdaq fechou com alta de 0,25%, aos 17.127,66 pontos.

Entre os ativos que ajudaram o Nasdaq, as ações da Dollar Tree subiram 7,08%, em recuperação do tombo da sessão anterior. A Tesla avançou 4,90% e respondeu pelo segundo melhor desempenho porcentual entre os ativos do Nasdaq. A empresa anunciou que lançará o sistema de condução Full-Self Driving (FSD) na Europa e na China no primeiro trimestre de 2025. O software ainda precisa da aprovação regulatória nos dois locais.