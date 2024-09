Abrace: não houve insegurança na revisão da bandeira, mas motivo do erro precisa ser apurado

A Abrace Energia, associação que representa os grandes consumidores, apontou nesta quinta-feira, 5, que o procedimento de alteração da bandeira tarifária após erros no cálculo não gera nenhum tipo de insegurança, embora defenda a apuração dos motivos para a inconsistência nos dados. Na quarta-feira, 4, o patamar passou de vermelho 2, que havia sido anunciado na noite de sexta-feira, 30, para vermelho 1.

Pela informação oficial, a redução no nível da bandeira vermelha ocorreu após uma correção nos dados do Programa Mensal de Operação (PMO), de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS).

"O procedimento, na nossa visão, está claro. Não diria que houve qualquer insegurança. O que precisa ser observado é a origem do erro, por que no cálculo do preço ocorreu esse problema nos dados de entrada", disse Victor iOcca, diretor de energia elétrica na Abrace, em coletiva de imprensa.