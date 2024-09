Não há no momento discussão do governo sobre reforma da previdência do regime geral, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 4, que o governo não discute fazer uma nova reforma da previdência. Indagado sobre o tema, ele citou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em tramitação no Congresso, que trata da previdência nos governos regionais.

"Neste momento, não está em discussão no governo federal uma reforma da previdência do regime geral", disse Haddad, em uma entrevista à GloboNews. "Tem alguma discussão do governo sobre categorias que ficaram fora da discussão da reforma da previdência, que podem eventualmente dar uma contribuição para melhorar as contas públicas, buscando mais justiça social e equilíbrio em relação aos demais servidores."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sobre a PEC, que estende a reforma dos regimes especiais de previdência para Estados e municípios, Haddad disse que a expectativa é de apreciação pela Câmara ainda este ano, após o término do "recesso branco" do Congresso nas eleições.