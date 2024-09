Márcio França diz que MEIs ainda não conhecem Procred 360

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, admitiu nesta quarta-feira, 4, que o Procred 360 - programa do governo para conceder garantia de empréstimos para MEIs e micro e pequenas empresas - ainda precisa chegar ao público-alvo. Aprovado no último dia 28 pela Câmara, o programa é voltado para MEIs com receita anual bruta de até R$ 81 mil ou até R$ 300 mil para MPEs. Ele também destacou a importância do Desenrola Pequenos Negócios.

"É tanta novidade que boa parte das pessoas sequer sabe disso ainda. A gente tem muita dificuldade na comunicação, porque as pessoas imaginam que isso não é para elas. Você falar para um ambulante que tem direito a levantar R$ 30 mil, R$ 20 mil, ele acha que não é possível", disse ele, durante o evento "Autonomia do Banco Central: um balanço e os próximos passos", organizado pelo Brasil 247, a TV 247 e a revista Consultor Jurídico, realizado em Brasília.

O Procred 360, conforme o ministro, foi um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com vista à população de mais 20 milhões de empreendedores informais neste terceiro mandato. "As taxas de inadimplência dos pequenos negócios é sempre baixa porque são valores pequenos, as pessoas só têm um núcleo para proteger", ressaltou.