Indicador Antecedente de Emprego atinge maior nível desde setembro de 2022, afirma FGV

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 1,5 ponto na passagem de julho para agosto, atingindo 83,1 pontos. Esta é a terceira alta seguida do índice, que chegou ao seu maior nível desde setembro de 2022, quando registrou 83,8 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 4. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp avançou 1,4 ponto.

O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.

"A alta do IAEmp de agosto mantém o indicador em trajetória favorável, com recuperação consistente nos últimos 10 meses, registrando apenas uma queda nesse período e acumulando alta de mais de oito pontos. Apesar da melhora em sequência, a velocidade tem se mostrado um pouco mais lenta, sugerindo que a geração de vagas deve seguir em ritmo mais brando também", avalia o economista do FGV IBRE, Rodolpho Tobler.