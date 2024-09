Fed não pode esperar que a inflação caia para 2% para começar cortes de taxas, diz dirigente

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, sinalizou que está pronto para iniciar o corte de taxas de juros e que uma postura de política restritiva não será mantida por muito tempo. Em texto publicado no site da instituição, ele ressaltou que o Fed não pode esperar até que a inflação caia para 2% para começar a remover a restrição.

O presidente do Federal Reserve de Atlanta ainda afirmou que, diante do esfriamento recente do mercado de trabalho, hoje ele dá igual atenção aos objetivos de emprego e inflação.

No texto publicado no site da instituição, Bostic pontua que o desaquecimento do mercado de trabalho nos últimos meses alterou o equilíbrio de riscos. No entanto, ele ressalta que por mais que o setor tenha enfraquecido, ele não é fraco e está "estável".

O dirigente menciona que, por mais que a taxa de desemprego tenha aumentado, está apenas levemente acima do esperado.