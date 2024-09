Empresa investe R$ 10 mi e lança água de coco em parceria com Embrapa

A Soul Coco, da Fazenda Grangeiro, localizada no Paracuru, município localizado a 90,61 quilômetros (km) de Fortaleza, lançou a água de coco microfiltrada. Com um investimento de R$ 10 milhões, o projeto é em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Agroindústria Tropical.

A bebida foi lançada nesta quarta-feira, 4, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O processo tecnológico busca manter todas as características sensoriais e nutricionais encontradas na bebida em seu estado natural, além de permitir que a durabilidade do produto final passe de 15 dias para 60 dias sob refrigeração.