É preciso ter transparência das contas para avaliar medidas de ajuste, defende Haddad

O ministro afirmou que a área econômica tem de estar sempre debruçada sobre as contas para avaliar a trajetória de cada rubrica de despesas, citando alterações legais no Benefício de Prestação Continuada (BPC) feitas em 2021.

"Como é que o Congresso vai se debruçar sobre qualquer proposta sem saber como é que as contas da previdência realmente estão?", indagou Haddad, durante uma entrevista à GloboNews.

"Houve alterações legais, por exemplo, no BPC, que criaram brechas para concessão de benefício para quem efetivamente não é o alvo do programa", ele disse. "Nós estamos estudando os impactos dessa irresponsabilidade agora, depois de anos de descontrole. Houve muito descontrole nas contas, muito descontrole."

Haddad voltou a citar a agenda de controle dos riscos fiscais derivados de decisões judiciais, repetindo que mais de R$ 1 trilhão foi retirado do quadro de riscos fiscais.

"Nós não temos o tabu de discutir nenhum assunto em benefício do crescimento sustentável do Brasil, agora, eu tenho o tempo da política. Você não está numa ditadura, você está numa democracia, felizmente, e isso exige a cautela devida, porque não adianta apresentar uma coisa que não passa no Congresso, que não tenha tido discussão", afirmou o ministro.