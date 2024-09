Chance de Fed cortar juros em 50 pb neste mês cresce para 47%, após dados nos EUA

A chance de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar juros em 50 pontos-base (pb) neste mês se aproximou da probabilidade de haver um redução mais tímida, de 25 pontos-base, após a divulgação nesta quarta-feira, 4, de indicadores nos Estados Unidos, conforme o monitoramento do CME Group.

Pouco antes do fechamento deste texto, a ferramenta apontava 47% de possibilidade de a taxa básica passar do intervalo atual (entre 5,25% e 5,50%) para a faixa entre 4,75% e 5,00%, comparado com 41% antes dos dados e 38% na véspera. Como resultado, a ainda majoritária hipótese de uma baixa de 0,25 ponto porcentual recuou para 53%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No agregado até o fim do ano, o cenário mais provável permanece o de um corte acumulado de 100 pontos-base (em 40,5%), mas houve forte avanço na probabilidade de uma tesourada de 125 pontos-base (agora em 34,1%), além da possibilidade de uma diminuição de 150 pontos-base (em 9,5%).