BRF e Marfrig reforçam sinergia com união de marcas no mercado de processados bovinos no Brasil

BRF e Marfrig deram mais um passo no processo de reforço da sinergia entre as companhias. As empresas uniram suas marcas no segmento de processados bovinos no mercado brasileiro, informaram, em nota.

A junção tem como objetivo potencializar a expertise da Marfrig no mercado de carnes nobres e alavancar a distribuição e a presença nacional dessas marcas por meio da rede da BRF.

A iniciativa faz parte de uma série de sinergias que as empresas vêm identificando, tanto para ampliar as vendas como para aumentar o alcance no mercado de alimentos processados no Brasil.