BC divulga lista de projetos selecionados para segunda fase de testes do piloto do Drex

O Banco Central divulgou nesta quarta-feira, 4, os projetos selecionados para a segunda fase do piloto do Drex, o projeto de moeda digital da autoridade monetária. A lista, elaborada em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), engloba 13 temas para desenvolvimento, de um total de 42 propostas de caso de uso que foram apresentadas.

Os temas selecionados foram: cessão de recebíveis; crédito colateralizado em CDB; crédito colateralizado em títulos públicos; financiamento de operações de comércio internacional; otimização do mercado de câmbio; piscina de liquidez para negociação de títulos públicos; transações com Cédulas de Crédito Bancário; transações com ativos do agronegócio; transações com ativos em redes públicas; transações com automóveis; transações com créditos e descarbonização - CBIO; transações com debêntures; e transações com imóveis.

Dois dos temas - transações com ativos do agronegócio e com debêntures - são de competência da CVM. Segundo o BC, o desenvolvimento dos temas selecionados deve começar nas próximas semanas, "em ambiente de debate devotado a cada um dos temas onde reguladores e participantes poderão discutir a melhor estratégia de implementação, a governança dos novos serviços e avaliar a interação das soluções de privacidade disponíveis com a implementação do tema proposto."