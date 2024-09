Área econômica não pode fechar o olho para dimensão político-institucional, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu nesta quarta-feira, 4, que a equipe econômica tem de levar em conta o processo político quando desenha medidas de ajuste fiscal. "Nós queremos crescimento, nós queremos baixa inflação, mas nós queremos garantir o funcionamento das instituições democráticas", afirmou, em entrevista à GloboNews.

Ele afirmou que é preciso considerar que o governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, era "autoritário" e pretendia "fechar o regime político". Por isso, disse Haddad, essa dimensão política tem de ser considerada pela equipe econômica, inclusive porque a dimensão político-institucional faz parte do desenvolvimento de um país saudável, que atrai investimentos.

"Se nós tivéssemos feito o que a direita queria, nós teríamos instabilidade política no nosso País. Em vez de crescimento com baixa inflação e emprego, nós teríamos uma instabilidade política, porque, de novo, nós iríamos cair no erro de fazer o ajuste fiscal em cima de quem paga a conta, que são os pobres", ele disse.