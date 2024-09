34 estatais assinam pacto para cumprimento de metas para diversidade e inclusão em seus quadros

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) lançou nesta quarta-feira, 4, Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais Federais. Assinado por 34 estatais, o documento propõe o estabelecimento de mecanismos de cooperação para o aprimoramento de políticas públicas relacionadas ao tema e de estratégias que promovam a diversidade nas empresas.

Com a assinatura do pacto, considera o MGI, espera-se o compartilhamento de boas práticas e maior agilidade na implementação de medidas para promover maior diversidade, equidade e inclusão nas empresas. O documento prevê acompanhamento e apoio do MGI para que as empresas consigam consolidar os trabalhos propostos.

Para a ministra da Gestão, Esther Dweck, a assinatura deve alavancar o compartilhamento de estratégias que promovam políticas públicas relacionadas ao tema. "As estatais geram mais de 400 mil empregos diretos e certamente são uma força indutora de boas práticas no mercado. E esse pacto está totalmente alinhado à missão do MGI de construir um Estado realmente inclusivo", avaliou.